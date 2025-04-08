Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Зімовыя віды спорту

12
Беларускі лыжнік Раман Свірыдэнка заваяваў золата на Паралімпіядзе ў Італіі

Беларускі лыжнік Раман Свірыдэнка заваяваў золата на Паралімпіядзе ў Італіі

28 лютага ў Мінску пройдзе фінал Усебеларускай студэнцкай лыжні

28 лютага ў Мінску пройдзе фінал Усебеларускай студэнцкай лыжні

На лыжную дыстанцыю ў Мінску выйшлі прадстаўнікі 17 арганізацый Першамайскага раёна

На лыжную дыстанцыю ў Мінску выйшлі прадстаўнікі 17 арганізацый Першамайскага раёна

Для ўдзельнікаў "Снежнага снайпера" спаборніцтвы - каштоўны вопыт для будучых перамог

Для ўдзельнікаў "Снежнага снайпера" спаборніцтвы - каштоўны вопыт для будучых перамог

Сапраўднае свята спорту абяцаюць арганізатары турніру "Снежны снайпер" у Раўбічах

Сапраўднае свята спорту абяцаюць арганізатары турніру "Снежны снайпер" у Раўбічах

У Мінску стартаваў гарадскі этап "Снежнага снайпера": 200 юных лыжнікаў змагаюцца за выхад у фінал

У Мінску стартаваў гарадскі этап "Снежнага снайпера": 200 юных лыжнікаў змагаюцца за выхад у фінал

Беларускія біятланісты не змогуць выступіць на Алімпіядзе ў Італіі

Беларускія біятланісты не змогуць выступіць на Алімпіядзе ў Італіі

Асаблівая атмасфера начных катанняў у "Сілічах": варта адзін раз паспрабаваць, каб палюбіць назаўжды

Асаблівая атмасфера начных катанняў у "Сілічах": варта адзін раз паспрабаваць, каб палюбіць назаўжды

FIS адмовіла беларусам і расіянам у допуску на спаборніцтвы

FIS адмовіла беларусам і расіянам у допуску на спаборніцтвы

Беларускія паралімпійцы да 80-годдзя Вялікай Перамогі высадзілі 40 дрэў у парку 900-годдзя Мінска

Беларускія паралімпійцы да 80-годдзя Вялікай Перамогі высадзілі 40 дрэў у парку 900-годдзя Мінска

12
Прамы эфір