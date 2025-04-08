3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Зімовыя віды спорту
Беларускі лыжнік Раман Свірыдэнка заваяваў золата на Паралімпіядзе ў Італіі
У фінале ён паказаў лепшы час, апярэдзіўшы найбліжэйшага саперніка, немца Себасцьяна Марбургера на 2,7 секунды
28 лютага ў Мінску пройдзе фінал Усебеларускай студэнцкай лыжні
Па праграме плануюцца лыжная эстафета, масавыя забегі кіраўнікоў, выкладчыкаў і студэнтаў, а таксама канцэрт
На лыжную дыстанцыю ў Мінску выйшлі прадстаўнікі 17 арганізацый Першамайскага раёна
Гэта выдатная прычына змяніць офіснае крэсла на снежную трасу і даказаць, што ў добрай форме
Для ўдзельнікаў "Снежнага снайпера" спаборніцтвы - каштоўны вопыт для будучых перамог
9 гонак, 9 фіналаў і 27 камплектаў узнагарод было разыграна ў заключны дзень старту ў Раўбічах
Сапраўднае свята спорту абяцаюць арганізатары турніру "Снежны снайпер" у Раўбічах
У праграме: спрынтарскія гонкі, змяшаныя эстафеты і забаўныя мерапрыемствы
У Мінску стартаваў гарадскі этап "Снежнага снайпера": 200 юных лыжнікаў змагаюцца за выхад у фінал
Фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў запланаваны на сярэдзіну лютага на лакацыі спарткомплексу ў Раўбічах
Беларускія біятланісты не змогуць выступіць на Алімпіядзе ў Італіі
IBU апублікаваў канчатковы спіс алімпійскіх квот, беларускіх спартсменаў у ім няма
Асаблівая атмасфера начных катанняў у "Сілічах": варта адзін раз паспрабаваць, каб палюбіць назаўжды
У гарналыжны цэнтр Беларусі едуць з многіх краін свету
FIS адмовіла беларусам і расіянам у допуску на спаборніцтвы
Савет Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту і сноўборда канчаткова закрыў шлях на Алімпійскія гульні ў Італіі беларусам і расіянам
Беларускія паралімпійцы да 80-годдзя Вялікай Перамогі высадзілі 40 дрэў у парку 900-годдзя Мінска
Усяго высаджана 40 дрэў - роўна столькі ў нас у Беларусі дэфлімпійскіх і паралімпійскіх чэмпіёнаў