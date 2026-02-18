3.73 BYN
На лыжную дыстанцыю ў Мінску выйшлі прадстаўнікі 17 арганізацый Першамайскага раёна
Спартыўны дух знаёмы не толькі атлетам - на лыжную дыстанцыю ў Мінску выйшлі прадстаўнікі 17 арганізацый і прадпрыемстваў Першамайскага раёна. Па традыцыі ўдзельнікі цімбілдзінгу спаборнічалі за перамогу на дыстанцыі 1 км.
На дыстанцыю выходзяць не прафесійныя спартсмены, а звычайныя інжынеры, лігісты і тэхнолагі. Для іх гэта выдатная прычына змяніць офіснае крэсла на снежную трасу і даказаць, што яны ў выдатнай форме. Так энергічна ў Першамайскім раёне праходзіць лыжныя гонкі сярод прадпрыемстваў і арганізацый.
Дыстанцыя - 1 км. Спаборнічаюць на час. Прымаюць удзел 17 каманд па 4 чалавекі, сярод якіх і прадстаўнікі адміністрацыі Першамайскага раёна.
І няхай хуткасць і дыстанцыя не алімпійскія, але напал не саступае вялікай лыжні. Снежныя гонкі - частка штогадовых спартыўных гульняў сярод прадпрыемстваў. Вынікі ўсіх спаборніцтваў зімовага этапу падвядуць у сакавіку.