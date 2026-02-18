На лыжную дыстанцыю ў Мінску выйшлі прадстаўнікі 17 арганізацый Першамайскага раёна

На дыстанцыю выходзяць не прафесійныя спартсмены, а звычайныя інжынеры, лігісты і тэхнолагі. Для іх гэта выдатная прычына змяніць офіснае крэсла на снежную трасу і даказаць, што яны ў выдатнай форме. Так энергічна ў Першамайскім раёне праходзіць лыжныя гонкі сярод прадпрыемстваў і арганізацый.