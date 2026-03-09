Беларускі лыжнік Раман Свірыдэнка заваяваў золата на Паралімпіядзе ў Італіі

Беларускі лыжнік Раман Свірыдэнка выйграў золата Паралімпіяды! У фінале ў спрынце класічным стылем у мужчын на дыстанцыі 900 метраў наш зямляк паказаў час 2 хвіліны 35 секунд, апярэдзіўшы немца Себасцьяна Марбургера на 2,7 секунды.



Гэта першы медаль для беларускіх паралімпійцаў у Італіі. Нагадаем, нашы землякі ў Італіі выступаюць з дзяржаўнай сімволікай - чакаем цырымонію ўзнагароджання і наш гімн!