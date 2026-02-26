3.75 BYN
28 лютага ў Мінску пройдзе фінал Усебеларускай студэнцкай лыжні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яркім завяршэннем каляндарнай зімы стане Усебеларуская студэнцкая лыжня. У 2026 годзе ўводзіцца новаўвядзенне: яна праходзіць у тры этапы. Першыя два ўжо адбыліся: міжвузаўскі і рэгіянальны этапы.
Трэці этап - рэспубліканскі, які адбудзецца 28 лютага сярод пераможцаў другога этапа і 20 каманд сталічных ВНУ. Аб'яднае іх Мінская гарадская лыжаролерная траса ў мікрараёне Вяснянка.
Па праграме плануюцца лыжная эстафета, масавыя забегі кіраўнікоў, выкладчыкаў і студэнтаў, а таксама канцэрт і святочная атмасфера.