Для ўдзельнікаў "Снежнага снайпера" спаборніцтвы - каштоўны вопыт для будучых перамог
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сапраўднае свята біятлона для маладога пакалення гэтымі днямі прымалі нашы Раўбічы. Ярка і ў вострай барацьбе завяршыўся сёння чарговы турнір на прызы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба "Снежны снайпер". 9 гонак, 9 фіналаў і 27 камплектаў узнагарод было разыграна ў заключны дзень старту. Для кожнага ўдзельніка гэта каштоўны вопыт для будучых перамог, а ўзнагароджвалі лепшых, у тым ліку і такія легенды беларускага біятлона, як Дар'я Домрачава.