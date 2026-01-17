3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Беларускія біятланісты не змогуць выступіць на Алімпіядзе ў Італіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На вялікі жаль, Міжнародны саюз біятланістаў (IBU) застаўся непахісны: беларускія страляючыя лыжнікі ўжо дакладна не выступяць на зімовых Алімпійскіх гульнях у Італіі. IBU апублікаваў канчатковы спіс алімпійскіх квот, беларускіх спартсменаў у ім няма. Гульні пройдуць у Мілане і Карціна-д'Ампеца з 6 па 22 лютага.
Тым часам стаў вядомы канчатковы склад зборнай Беларусі па міні-футболе на чэмпіянат Еўропы. Тут трэба аддаць належнае УЕФА: арганізацыя дэманструе аб'ектыўнасць і прафесіяналізм. У заяўку беларускай дружыны ўключаны 14 гульцоў: 12 палявых і 2 варатары.
Першы матч у Славеніі каманда Аляксандра Чэрніка правядзе ўжо 23 студзеня супраць Бельгіі. Таксама сапернікамі беларусаў па групе С стануць зборныя Іспаніі і Славеніі.