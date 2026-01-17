Беларускія біятланісты не змогуць выступіць на Алімпіядзе ў Італіі

На вялікі жаль, Міжнародны саюз біятланістаў (IBU) застаўся непахісны: беларускія страляючыя лыжнікі ўжо дакладна не выступяць на зімовых Алімпійскіх гульнях у Італіі. IBU апублікаваў канчатковы спіс алімпійскіх квот, беларускіх спартсменаў у ім няма. Гульні пройдуць у Мілане і Карціна-д'Ампеца з 6 па 22 лютага.