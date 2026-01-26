3.75 BYN
У Мінску стартаваў гарадскі этап "Снежнага снайпера": 200 юных лыжнікаў змагаюцца за выхад у фінал
Аўтар:Станіслаў Рабцаў
Спаборніцтвы "Снежны снайпер" стартавалі на лыжаролернай трасе ў Мінску. Гарадскі этап рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў на прызы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба прадоўжыцца 3 дні.
Нягледзячы на дажджлівае надвор'е ў сталіцы, самыя спрытныя і хуткія "снежныя снайперы" рыхтуюцца да фіналу ў Раўбічах. Удзел прымаюць 27 каманд, гэта амаль 200 удзельнікаў (падрабязнасці ў відэа).