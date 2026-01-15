3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Асаблівая атмасфера начных катанняў у "Сілічах": варта адзін раз паспрабаваць, каб палюбіць назаўжды
Аўтар:Максім Кембель
Пагаворым пра самыя папулярныя забавы зімовага сезона. У топ-3 уваходзяць катанні на лыжах, сноўбардах і цюбінгах. І тут да вашых паслуг - гарналыжныя цэнтры Беларусі. Адзін з самых папулярных - гэта Сілічы. Да сталіцы паўгадзіны, плюс ідэальныя суадносіны цаны і якасці.
Начныя катанні ў Сілічах - гэта, вядома, асобная гісторыя. Заўсёды шмат людзей, узрушаючыя краявіды нашай роднай прыгожай беларускай прыроды. Нездарма гэты гарналыжны цэнтр лічаць адным з самых папулярных у Беларусі. Чаму начныя катанні настолькі папулярныя, ці хапае на ўсіх экіпіроўкі і што новага ў Сілічах? Глядзіце відэа.