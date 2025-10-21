3.68 BYN
FIS адмовіла беларусам і расіянам у допуску на спаборніцтвы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Парушэнне прынцыпаў справядлівасці, роўнасці і спартыўнай сумленнасці. Савет Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту і сноўборда канчаткова закрыў шлях на Алімпійскія гульні ў Італіі беларусам і расіянам.
Па выніках галасавання прынята рашэнне не дапускаць прадстаўнікоў нашых краін на кваліфікацыйныя спаборніцтвы нават у статусе нейтральных атлетаў. Гэта значыць, нашы спартсмены не змогуць заваяваць неабходныя ліцэнзіі для ўдзелу на галоўным старце чатырохгоддзя ў Італіі (гл. відэа).