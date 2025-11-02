Навучэнец Мінскага каледжа лічбавых тэхналогій распрацаваў чат-бот для дапамогі невідушчым, які злучае іх з валанцёрамі. У каледжы вучацца дзеці з асаблівымі адукацыйнымі патрэбнасцямі. Многія не чуюць або не бачаць, але іх таленты раскрываюцца ў самых розных сферах. Выпускнікі маюць магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю. Навучэнцы ствараюць уласныя інавацыйныя праекты. Развіваць ініцыятывы дапамагаюць выкладчыкі.

У каледжы рэалізуецца важны прынцып: роўны навучае роўнага. Ва ўстанове працуюць тры невідушчыя выкладчыкі. У двух - па дзве вышэйшыя адукацыі, у аднаго - тры. Усе тэхнічныя. Упершыню навучаць дзяцей з парушэннем слыху, мовы і аўтызмам сталі 19 гадоў таму. За ўвесь гэты час у каледжы прафесію атрымалі 827 чалавек.