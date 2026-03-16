ААН: колькасць галадаючых у свеце можа перавысіць 360 млн з-за канфлікту на Блізкім Усходзе

Калі не скончыцца канфлікт на Блізкім Усходзе, то ўжо да чэрвеня колькасць галадаючых па ўсім свеце павялічыцца яшчэ на 45 млн чалавек. Такія даныя прыводзіць СААЗ.

Прычына - рост цэн на ежу, нафту і транспартныя паслугі. Атакі ЗША і Ізраіля на Іран перакрылі ключавыя маршруты дастаўкі гуманітарнай дапамогі, тым самым затрымоўваюцца жыццёва важныя грузы для некаторых пацярпелых рэгіёнаў.

Прадстаўнік ААН нагадаў: ужо зараз 319 млн чалавек ва ўсім свеце пакутуюць ад недахопу харчавання - і гэты паказчык у тры разы вышэй, чым 5 гадоў назад. А ў выпадку далейшай эскалацыі да чэрвеня колькасць галадаючых можа перавысіць 360 млн чалавек.

