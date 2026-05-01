Ліквідацыя пажару і выратаванне людзей: вайскоўцы і ратавальнікі правялі сумесныя вучэнні ў Фаніпалі
Для аператыўнага рэагавання на надзвычайныя здарэнні вайскоўцы і ратавальнікі праводзяць сумесныя вучэнні. У Фаніпалі на базе 15-й зенітнай ракетнай брыгады спецыялісты адпрацавалі сцэнарый умоўнага пажару і правялі аварыйна-выратавальныя работы пасля яго.
Асноўная задача - дабіцца зладжанасці дзеянняў вайскоўцаў і супрацоўнікаў МНС пры ліквідацыі НЗ. Падчас трэніровак вайскоўцы і ратавальнікі паспяхова ліквідавалі ўмоўны пажар на складзе ваенна-тэхнічнай маёмасці, правялі аварыйна-выратавальныя работы ў задымленым памяшканні і эвакуіравалі патэнцыяльнага пацярпелага, якому затым аказалі першую дапамогу і даставілі ў бальніцу.
Быў адзначаны высокі ўзровень падрыхтоўкі абедзвюх каманд, што гаворыць пра гатоўнасць падраздзяленняў эфектыўна дзейнічаць пры любых пагрозах.