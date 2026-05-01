Аграсезон-2026: у Мінскай вобласці актыўна ідзе пасяўная

Сельгасарганізацыі Мінскай вобласці актыўна праводзяць пасяўную кампанію. Насенне яравых культур пасеяна на плошчы 250 тыс. га, гэта больш за палову ад запланаванага аб'ёму. Ужо засеяна і траціна кукурузных палёў. Працягваецца сяўба яравога рапсу, уносяцца мінеральныя ўгнаенні. Акрамя таго аграрыі займаюцца і такой важнай для АПК культурай, як бульба. Для пасяўной ёсць уся неабходная тэхніка і штат механізатараў.