logo
Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Аграсезон-2026: у Мінскай вобласці актыўна ідзе пасяўная

Выява

Сельгасарганізацыі Мінскай вобласці актыўна праводзяць пасяўную кампанію. Насенне яравых культур пасеяна на плошчы 250 тыс. га, гэта больш за палову ад запланаванага аб'ёму. Ужо засеяна і траціна кукурузных палёў. Працягваецца сяўба яравога рапсу, уносяцца мінеральныя ўгнаенні. Акрамя таго аграрыі займаюцца і такой важнай для АПК культурай, як бульба. Для пасяўной ёсць уся неабходная тэхніка і штат механізатараў.

Выява

Аляксей Кушнарэнка, старшыня Мінаблвыканкама: "Мы знаходзімся ў актыўнай фазе пасяўной кампаніі. Мінская вобласць пераадолела экватар - мы пасеялі ўжо звыш 250 тыс. га, поўнасцю завяршылі сяўбу збожжавых, зернебабовых культур, рапсу, лёну, цукровых буракоў, працягваем сеяць кукурузу, агароднінныя культуры, а таксама займаемся пасадкай бульбы".

Сельгасарганізацыі рэгіёна ўжо пачалі падрыхтоўку і да ўборачнай кампаніі. У гэтым сезоне будзе задзейнічана 2200 збожжаўборачных і кормаўборачных камбайнаў. У канцы красавіка аграрыі з усіх раёнаў Мінскай вобласці атрымалі сто новых машын "Гомсельмаш".

Разделы:

ГрамадстваМінская вобласцьСельская гаспадарка