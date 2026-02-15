3.72 BYN
Год Агністага Каня ўступіў у правы: КНР адзначае наступленне Новага года па месячным календары
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кітай святкуе наступленне Новага года па месячным календары, або Свята вясны. Год Агністага Каня прадоўжыцца да 5 лютага 2027 года.
Урачыстасці доўжацца больш як два тыдні і адзначаюцца з размахам. Сотні мільёнаў гледачоў пацешылі відовішчным шоў з феерверкамі і выступленнямі робатаў-андроідаў. Усё гэта ў рамках навагодняга гала-канцэрта, які з'яўляецца неад'емнай часткай святкавання кожны год у сотнях мільёнаў кітайскіх дамоў.
З моманту першай трансляцыі ў 1983 годзе ён быў прызнаны Кнігай рэкордаў Гінеса штогадовай тэлепраграмай, якая больш за ўсіх праглядаецца ў свеце.