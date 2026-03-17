Куба гатовая даць адпор ЗША, нягледзячы на крызіс

Куба акажа непераадольнае супраціўленне ў выпадку знешняй агрэсіі, заявіў прэзідэнт краіны Мігель Дыяс-Канель, каментуючы пагрозы Дональда Трампа.

Паводле яго словаў, ЗША амаль штодня пагражаюць звяржэннем канстытуцыйнага ладу Кубы і выкарыстоўваюць у якасці нагоды эканамічныя цяжкасці, якія сталі вынікам 60-гадовага ціску і спроб ізаляцыі.

Тым часам Востраў Свабоды аднаўляецца пасля чарговага блэкаута, аднак шматлікія раёны рэспублікі застаюцца без электрычнасці. Адключэнне святла адбылося на фоне вострага паліўнага крызісу, выкліканага фактычнай блакадай паставак нафты з боку ЗША. Гэта першы агульнанацыянальны блэкаут з моманту ўзмацнення жорсткасці санкцый.

