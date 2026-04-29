Найбуйнейшы ў свеце аўтасалон Auto China 2026 праходзіць у Пекіне

У Пекіне для публікі стартавала галоўная аўтамабільная падзея гэтай вясны - міжнародны аўтасалон Auto China 2026.

Экспазіцыя заняла рэкордныя 380 тыс. кв. м і афіцыйна стала самай вялікай аўтавыставай у свеце. У 2026 годзе мерапрыемства больш чым прадстаўнічае: на стэндах каля паўтары тысячы машын, з іх 181 экспанат - сусветная або кітайская прэм'ера, плюс 71 канцэпт-кар.