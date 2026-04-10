Перамовы ЗША і Ірана зайшлі ў тупік па пытанні Армузскага праліва
У Ісламабадзе завяршыўся першы этап абмеркаванняў Ірана і ЗША. Як удакладняе іранскае агенцтва Tasnim, прайшлі вочныя кансультацыі, зараз бакі абменьваюцца пісьмовымі тэкстамі па пытаннях, якія абмяркоўваюцца. Тэгеран не выключае магчымасці правядзення яшчэ аднаго раўнда перамоў у выхадныя.
Перамовы ЗША і Ірана зайшлі ў тупік па пытанні Ормузскага праліва, - інфармуе Financial Times.
У матэрыяле ўдакладняецца: Тэгеран настойвае на ўласным кантролі над пралівам і праве спаганяць плату з судоў, якія праходзяць. Пры гэтым амерыканскі прэзідэнт выступіў са сцвярджэннем, што ЗША "прыступаюць да расчысткі" Армузскага праліва для забеспячэння свабоднага суднаходства ў ім. ЗША таксама далі гарантыі бяспекі Лівану да правядзення перамоў ліванскага і ізраільскага бакоў у Вашынгтоне 14 красавіка.