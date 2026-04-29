Прэм'ер Літвы гатова абмеркаваць магчымасць аднаўлення супрацоўніцтва з Беларуссю

Прэм'ер Літвы заявіла, што мае намер абмеркаваць магчымасць аднаўлення супрацоўніцтва з Беларуссю. Праўда, партнёрам для такога абмеркавання Ругіненэ чамусьці выбрала прэм'ер-міністра Польшчы.

Па яе словах, Варшава наладзіла з Мінскам пэўныя кантакты. Літоўскі прэм'ер на сустрэчы ў чэрвені мае намер абмеркаваць з польскім калегам падрабязнасці і скарыстацца яго вопытам.

Прадметам дыялогу з Мінскам, па словах Ругіненэ, можа быць увесь комплекс прыгранічнай праблематыкі.

