3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Сі Цзіньпін: Свет перажывае перыяд турбулентнасці і перамен
Аўтар:Рэдакцыя news.by
"Свет перажывае перыяд турбулентнасці і перамен", - заявіў Сі Цзіньпін. Каментарый лідара Кітая пра падзеі вакол Венесуэлы прагучаў на сустрэчы з прэм'ерам Ірландыі.
Кіраўнік КНР адзначыў, што "аднабаковыя і агрэсіўныя дзеянні сур'ёзна ўплываюць на міжнародны парадак".
Афіцыйную заяву зрабіў кітайскі МЗС. Пекін выступае ў падтрымку правядзення экстраннага пасяджэння Савета Бяспекі ААН. Як паведаміў прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства, Кітай гатовы разам з міжнароднай супольнасцю "жорстка абараняць Статут ААН" і адстойваць міжнародную справядлівасць і правасуддзе.