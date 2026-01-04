Глядзець анлайнПраграма ТБ
Сі Цзіньпін: Свет перажывае перыяд турбулентнасці і перамен

"Свет перажывае перыяд турбулентнасці і перамен", - заявіў Сі Цзіньпін. Каментарый лідара Кітая пра падзеі вакол Венесуэлы прагучаў на сустрэчы з прэм'ерам Ірландыі.

Кіраўнік КНР адзначыў, што "аднабаковыя і агрэсіўныя дзеянні сур'ёзна ўплываюць на міжнародны парадак".

Афіцыйную заяву зрабіў кітайскі МЗС. Пекін выступае ў падтрымку правядзення экстраннага пасяджэння Савета Бяспекі ААН. Як паведаміў прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства, Кітай гатовы разам з міжнароднай супольнасцю "жорстка абараняць Статут ААН" і адстойваць міжнародную справядлівасць і правасуддзе.

У свецеКітай