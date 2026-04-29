У Кітаі 110 чалавекападобных робатаў залічаны ў штат паліцыі

У Кітаі на службу ў паліцыі заступілі чалавекападобныя робаты. 110 андроідаў залічаны ў штат МУС горада Уху правінцыі Аньхой.

Пакуль машынам дазволяць толькі рэгуляваць рух і фіксаваць парушэнне ПДР, аднак у перспектыве тут спадзяюцца задзейнічаць іх таксама ў спыненні розных правапарушэнняў.

Кітай застаецца безумоўным лідарам у сферы рабатызацыі: зараз у краіне на 10 тыс. работнікаў прыходзіцца амаль 500 робатаў.

