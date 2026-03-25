У Кітаі наладжана вытворчасць аэрамабіляў

У Кітаі створаны першы ў свеце серыйны аэрамабіль. Днямі ён падняўся ў неба над Гуанчжоу.

Гэты лятальны апарат захоўваецца ў багажніку звычайнага аўто, якое стваральнікі называюць "наземным авіяносцам". Як толькі ўзнікае неабходнасць, апарат у лічаныя секунды распакоўваецца і ўзнімаецца ў неба. У паветры ён развівае хуткасць да 360 км/г.

Паколькі масавая вытворчасць ужо наладжана, зараз справа за дазволамі і ліцэнзіямі рэгулятараў. Можна чакаць, што новыя аэрамабілі будуць неўзабаве лятаць у небе вялікіх гарадоў.

Фота РІА Навіны

