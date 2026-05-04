У Кітаі турыст сарваўся з 200-метровага абрыву і выжыў

У Кітаі турыст сарваўся з 200-метровага абрыву і выжыў. Гэта адбылося ў правінцыі Хэнань.

Ратавальнікі, якія прыбылі на месца, выявілі, што мужчына, што праляцеў уздоўж скалы каля 8 метраў, выпадкова зачапіўся за невялікае дрэва.

На выратаванне пацярпелага спатрэбілася каля 4 гадзін. Ён атрымаў шматлікія пераломы, траўмы твару, вока і пазваночніка. Мужчыну атрымалася замацаваць на спецыяльных насілках, выцягнуць наверх і экстранна шпіталізаваць.

