У Кітаі турыст сарваўся з 200-метровага абрыву і выжыў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кітаі турыст сарваўся з 200-метровага абрыву і выжыў. Гэта адбылося ў правінцыі Хэнань.
Ратавальнікі, якія прыбылі на месца, выявілі, што мужчына, што праляцеў уздоўж скалы каля 8 метраў, выпадкова зачапіўся за невялікае дрэва.
На выратаванне пацярпелага спатрэбілася каля 4 гадзін. Ён атрымаў шматлікія пераломы, траўмы твару, вока і пазваночніка. Мужчыну атрымалася замацаваць на спецыяльных насілках, выцягнуць наверх і экстранна шпіталізаваць.