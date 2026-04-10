У Венгрыі праходзяць на парламенцкія выбары
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Венгрыі 12 красавіка праходзяць парламенцкія выбары. Барацьба ідзе за 199 дэпутацкіх месцаў. Кіруючай кааліцыі ў складзе партыі "ФІДЭС - Венгерскі грамадзянскі саюз" і яе малодшага партнёра - Хрысціянска-дэмакратычнай народнай партыі - супрацьстаіць апазіцыйная партыя "Ціса".
ФІДЭС узначальвае прэм'ер-міністр Віктар Орбан, "Цісу" - былы ўрадавы чыноўнік, еўрадэпутат Петэр Мадзьяр, які карыстаецца падтрымкай Бруселя.
Рознагалоссі паміж урадам і апазіцыяй вельмі вялікія, у тым ліку па такіх пытаннях, як канфлікт ва Украіне, адносіны з Еўрасаюзам, супрацоўніцтва з Расіяй. І ФІДЭС, і "Ціса" заяўляюць, што на карту пастаўлена вельмі многае.