Беларусь готовится к уборочной кампании - 2025

Максимальная отдача от каждого - от механизатора до губернатора. На эффективную работу в полях Президент настраивает всех, кто причастен к республиканскому караваю. Близится массовая уборка урожая.

Это непростое время для всех. Аграрии должны не только жестко соблюдать все технологии работ, но и подстраиваться под природные капризы. Готовы ли к жатве все регионы? Какие сложности испытывают хозяйства? И на какой вклад в общий каравай рассчитывают области? Александр Лукашенко накануне собрал большое селекторное совещание, чтобы определить стратегию уборочной кампании. Нет нерешаемых вопросов, Президент в этом убежден. Было бы желание руководителей на местах оперативно устранять все недочеты.

Аграрный опыт сродни ответственности, уверена директор "Озерицкий-Агро". Лишь он подскажет, когда же золото полей стоит отправить в закрома. И это тот случай, когда проверить стоит не только на глаз, но и на зуб.

Подгадать момент, пожалуй, в деле уборки - главный принцип. Внимательный зритель увидит: над полем сгущаются тучи. Того и гляди, снова зальет. Тут важно начеку быть, говорит Анжелика Гущеня. Причем, 24 на 7. Грамотный руководитель с полей в эти жаркие дни буквально не уходит.

Анжелика Гущеня, директор предприятия "Озерицкий-Агро":

После дождя выезжаем в поля, проверяем зерно. Важно успеть убрать, и так постоянно.

На погоду жаловаться здесь не привыкли. Даже с ее капризами в нынешнем году урожай хороший. Об этом на селекторе говорили многие руководители. Да и Президента не обманешь. Мониторит поля Александр Лукашенко лично. В том числе и накануне совещания.

Тут уж, как говорится, доверяй, но проверяй. Огрехи Президент видит. Но глобально убежден: аграрии готовы к уборке. Не только морально, но и материально.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Государство сделало все возможное, чтобы своевременно, качественно и без потерь убрать выращенное на полях. Разве что с небесной канцелярией не удалось "договориться". Она живет по своим законам. Погодные условия в нынешнем году как никогда непредсказуемые. Впрочем, это не повод драматизировать ситуацию, ведь сама жизнь доказывает, что при строжайшем соблюдении всех технологий, максимальной собранности и высокой дисциплине труда можно решать задачи любой сложности.

Аграрный прогноз доложат Президенту. Все предельно точно - 10,7 млн тонн зерна по итогам уборочной, включая рапс и кукурузу. Одно но: пока урожай - лишь на бумаге. Сделано полдела. Отправить в закрома все до зернышка - не менее сложно, но возможно. Контроль на каждом этапе - этого Президент требует от руководителей всех уровней.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не должно быть этих мелочей, проволочек, бюрократизма. Конкретно по-военному надо решать все задачи. Время, мужики, такое. И мы его не переделаем, это время. Поэтому должно быть четко, понятно. Как у нас в Гродненской, Минской или в Брестской областях, - подчеркнул белорусский лидер. - Что касается отстающих областей, то Витебску я сказал, но и в Гомельской области проблем немало. Не хотел бы, чтобы эти проблемы были и в Могилевской области.

Глава государства отметил, что ряд областей в Беларуси возглавляют люди, которые по своей профессии не являются специалистами в области сельского хозяйства. Но это не мешает, а порой и является определенным плюсом в работе. "Я это чувствовал, что как только приходит губернатор-аграрий, он начинает входить в положение на местах. А на местах руководители недорабатывают. А мы в их положение входим. По-военному все должно быть", - требует Президент.

"План составили - хоть умри, но сделай. Контролировать в этом году будем очень принципиально, но не обижая людей", - сказал Александр Лукашенко.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Искусство руководителя хозяйства, искусство и математически точный просчет управленцев комитета сельского хозяйства, всех грамотных специалистов играет огромную роль. Производственный процесс сложный, наукоемкий и дисциплинированный. Поэтому такие явления, как утащили 20 литров окрашенного топлива или недокупили средства защиты растений, очень влияют. Везде нужен четкий, точный глаз руководителя и того, кто контролирует.

Юрий Караев отметил, что по поручению Президента страны дисциплину в сельском хозяйстве доводят до военного уровня и порядка.

Техника в строю. На 97 % - в среднем по стране. Не без проблем в отдельных хозяйствах. Но никто из губернаторов не скажет, что нечем убирать. Другой вопрос, а есть ли кем? Хороший механизатор - на вес золота. Президент вообще уверен: это штучные люди. И прежде на селекторах звучало: о кадрах нужно думать сильно заранее, чтобы к страде было кого усадить за комбайн. Если о людях позаботиться, то рабочие руки не станут проблемой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Горожан нужно задействовать, как только можно. Но и мы должны к ним по-человечески относиться и помогать. Этих людей нельзя забывать никогда в течение года, а не только тогда, когда они нам нужны. Поэтому определитесь. Вот вы привлекли, допустим, три тысячи механизаторов, узких специалистов, которые уехали в город и где-то работают, заключайте с ними договоры, они у вас должны быть на контроле, вы должны с ними работать в течение года, помогая им во всем.

Посвятить свою жизнь аграрному делу - так механизатор Евгений Лосарев нам сказал и о своих родителях, и о себе. О продолжении династии нисколько не жалеет. Прикипел к работе на земле. Это ведь так здорово, понимать, что в общем каравае есть и немножко твоего труда. К хлебу отношение особое - и так уже 10-й год.

Евгений Лосарев, механизатор ОАО "ПМК-85 Водстрой":

Два сезона до этого в помощниках был. На 10-м комбайне. Три года назад получил новый комбайн, и вот уже третий сезон на нем. Стараемся, работаем от зари до зари. Надеемся, что в ближайшие дни - дня два нам осталось - погода поможет и мы закончим уборку озимого ячменя.

Алексей Малашенко, директор ОАО "ПМК-85 Водстрой":

Организовано двухразовое питание - обед и ужин. Самое главное - это наши механизаторы, те, которые в поле жнут хлеб. Учитывая, как налился колос, в этом году есть все предпосылки к уборке богатого урожая.

Чтобы к массовой уборке рабочих рук наверняка хватало, Президент поручил подключить даже сторонние ресурсы. Все понимают, что момент ответственный. Зерно не ждет. Губернаторы заверили, кто позаботился заранее - помощников в полях нашел.

Агросервисы - в помощь. С подачи Президента они получили второе рождение, чтобы техника в случае выхода из строя не простаивала в тот самый нужный момент. А в полях сейчас именно так: словить каждую погожую минуту, чтобы не потерять золото полей.

Не потерять хлеб не только первый, но и второй. На селекторе Александр Лукашенко не раз возвращался к резонансной в этом сезоне картофельной теме. Мол, не с нашим имиджем просить картофель за границей. И если белорусам мало бульбы, значит, хозяйства должны учесть запрос своего потребителя, пересмотрев приоритеты посевов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от Президента до председателя райисполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в три раза, его вывезли. Так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать. Это хорошие деньги для крестьян.

Вице-премьер на селекторе сказал, что посевные площади под картофель хозяйства нарастили. Главное - теперь сберечь.

Одно из таких хозяйств на Логойщине с говорящим названием "Цнянские экопродукты". Здесь знают, как не оставить белорусов без картошки. У местного агронома за плечами - 20 лет в картофельных полях. Важно все - от семян и заправки почвы, до сроков посадки и обработки. То, о чем, говорил Президент.

Словом, сани нужно готовить если не летом, то осенью. Забота о семенах начинается как раз в осеннюю пору. Заготовили больше, чтобы нарастить площади на 20 %. Обещают: хватит всем.

Олег Залуцкий, главный агроном КФХ "Цнянские экопродукты":

Как минимум наше хозяйство увеличит прирост картофеля и для внутреннего рынка, и для экспорта. И даже в этих погодных условиях можно работать и получать качественный материал картофеля.

Словом, погодой прикрывается только ленивый. Президент знает, что терпение и труд способны поправить любые прогнозы. Потому и требует железного порядка, дисциплины и ответственности. "По-военному" - звучит лишь на первый взгляд устрашающе. Действовать четко и оперативно как раз и нужно, чтобы работа в полях стала битвой лишь за урожай.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы не хотим воевать, давайте будем работать, будем "воевать" в мирном труде, убирая хлеб и так далее. Да, тяжело, да, сложно - а когда было легко.

Вместе с тем глава государства констатировал, что на текущий момент нынешняя уборочная кампания организована значительно лучше, чем в предыдущие годы. "Будем смотреть, как будет на деле организована уборка урожая. Но на сегодняшний день значительно лучше, чем в прошлые годы. Я не хочу распыляться по конкретным отдельным вопросам - вы их видите на местах и знаете лучше, что надо сделать. Поэтому, мужики, в бой", - добавил лидер республики.