Развитие дошкольного, общего среднего и специального образования обсудили в Минске

Новшества в системе образования вступят в силу с 1 сентября. Новые школьные предметы, обязательная деловая форма одежды, зоны, свободные от гаджетов, и ряд новых и обновленных учебных пособий.

Безопасность, доступность и эффективность - приоритеты дошкольного образования Беларуси

Обеспечение равного доступа детей к качественному дошкольному образованию - главный приоритет государства. Особый акцент делается на создании безопасных и комфортных условий обучения и воспитания юных белорусов. В этом году завершается первый этап концепции развития образования. Особое внимание в дошкольном образовании было уделено улучшению инфраструктуры и учебной программе, строительству и открытию новых детских садов. Теперь до 2030 года акцент делают на цифровизацию и внедрение современных технологий в образовательный процесс.

Альбина Давидович, замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

"Из нововведений отмечу, что мы уже активно переводим административные процедуры, такие как постановка на учет и выдача направлений, в электронный формат. Мы широко применяем современные методы обучения и воспитания детей. Например, на базе факультета дошкольного образования БГПУ имени Максима Танка создан Центр современных методик дошкольного образования. Там будущих педагогов учат использовать мультипликационные средства обучения и разрабатывать новые наглядные материалы, которые действительно заинтересуют детей дошкольного возраста".

Особое внимание детям с ОПФР: акцент на обновлении учебных пособий

Особое внимание детям с ОПФР: акцент на обновлении учебных пособий

Особое внимание детям с особенностями психофизического развития, которым оказывается комплексная педагогическая, психологическая и социальная поддержка. Значительных изменений в специальном образовании нет. Акцент больше сделан на обновлении учебных пособий.

Алла Веретенникова, начальник отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования Беларуси:

"Речь идет об использовании адаптированных учебных изданий для конкретных категорий детей. Например, для ребят с нарушением зрения применяются учебные пособия, напечатанные шрифтом Брайля. Если говорить о детях с нарушениями слуха, стоит отметить улучшение качества слухопротезирования".

С 1 сентября вступят в силу изменения в системе образования

Что касается общего среднего образования, то тут ожидается ряд изменений: вводится обязательный деловой стиль одежды, учеба в 10 классах завершится 25 мая для проведения учебно-полевых сборов, также школьники будут оставлять свои телефоны в специальных местах перед уроками. Кроме этого, уже подготовлены 28 новых учебников, 26 из них переизданные. 2 – новинки.

Обновление учебников

Людмила Романовская, начальник методического центра Академии образования:

"Одна из новинок - учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности для 3-го класса. Учебное пособие "История Беларуси в контексте всемирной истории" предназначено для 11 класса. Из 26 учебных пособий, о которых идет речь, все они были переизданы или, как мы говорим, выпущены повторно. Это связано с тем, что у каждого учебника или пособия есть определенный срок использования, по истечении которого требуется переиздание. Однако важно отметить, что мы не просто перепечатываем эти книги, при каждом повторном выпуске мы обязательно их совершенствуем".

Третий час физкультуры в школах: в программе спортивные игры, гимнастика и другие активности

Третий час физкультуры в школах: в программе спортивные игры, гимнастика и другие активности

Что касается учебных предметов, то тут есть тоже новшества. С 1 сентября в школах увеличится количество уроков физкультуры до трех в неделю (третий час – это час здоровья и спорта с соревнованиями и гимнастикой и активными видами спорта). Тем самым и изменяется учебная программа. Нововведение не касается 10-11 классов и специальных медицинских групп (у них останется 2 урока физкультуры).

Елена Чужба, научный сотрудник лаборатории научно-исследовательского центра Академии образования:

"Эта программа разделена на инвариантный и вариативный компоненты, чтобы учащиеся могли участвовать в различных соревнованиях и мероприятиях. Очень важно научить их основным движениям и базовым видам спорта. Именно для этого в учебной программе предусмотрен инвариантный компонент, который обязателен для изучения. А чтобы заинтересовать учащихся в занятиях физической культурой, мы используем вариативный компонент".

2 факультатива и 1 учебный предмет

В учебную программу добавлены 2 новых факультатива: "Основы управления квадрокоптером" для 8-9 классов и "Мир сельского хозяйства" для 7, 8 и 9. Для 10-11 классов вводится новый предмет "История Беларуси в контексте всемирной истории".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Впервые в истории белорусской историографии в школьном учебнике подробно описан 30-летний период Института Президентства и независимости нашей страны. Как и обещали, фактически четверть учебного пособия - а это более 100 страниц - посвящена именно независимой, суверенной Беларуси. Мы простым, понятным, но абсолютно честным языком рассказали, что такое цветные революции, каких успехов добилась наша страна, какую роль сыграл в этом наш Президент, какой путь мы все вместе прошли, насколько важно сегодня быть едиными в понимании того, что любовь к Родине - это не просто слова, а дело каждого из нас".

Паспорта готовности - до 20 августа