Завершилась видеоконференция Трампа с лидерами ЕС. Что известно?

Завершилась видеоконференция Трампа с лидерами ЕС и генсеком НАТО. Участвовал в ней и Зеленский. Он специально приехал в Берлин.

По поступающей информации, президент США пообещал "просящим звонившим", что никакие решения по поводу уступок украинских территорий без Украины приниматься не будут.

Зеленский в свою очередь передал американцу требования от Киева России. Это перемирие без всяких условий, международные гарантии безопасности и триллион долларов контрибуций.

Кроме того, Украина добивается проведения трехсторонних переговоров с участием Зеленского. Есть информация, что для их проведения в конце будущей недели уже даже подыскивают место.

А европейцы добиваются, чтобы в переговорах была хоть какая-то и их роль.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Президент США Дональд Трамп намерен начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он планирует встретиться с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Поэтому мы, европейцы, делаем все возможное, чтобы подготовить почву для этой встречи в правильном направлении. Мы хотим, чтобы президент Дональд Трамп добился успеха в Анкоридже".

Все эти просьбы вряд ли услышат. Многочисленные условия и требования лишь раздражают Вашингтон. Лондон даже указал Берлину и Парижу, что забрасывать Трампа предложениями контрпродуктивно.