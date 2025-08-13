3.72 BYN
Завершилась видеоконференция Трампа с лидерами ЕС. Что известно?
Завершилась видеоконференция Трампа с лидерами ЕС и генсеком НАТО. Участвовал в ней и Зеленский. Он специально приехал в Берлин.
По поступающей информации, президент США пообещал "просящим звонившим", что никакие решения по поводу уступок украинских территорий без Украины приниматься не будут.
Зеленский в свою очередь передал американцу требования от Киева России. Это перемирие без всяких условий, международные гарантии безопасности и триллион долларов контрибуций.
Кроме того, Украина добивается проведения трехсторонних переговоров с участием Зеленского. Есть информация, что для их проведения в конце будущей недели уже даже подыскивают место.
А европейцы добиваются, чтобы в переговорах была хоть какая-то и их роль.
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
"Президент США Дональд Трамп намерен начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он планирует встретиться с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Поэтому мы, европейцы, делаем все возможное, чтобы подготовить почву для этой встречи в правильном направлении. Мы хотим, чтобы президент Дональд Трамп добился успеха в Анкоридже".
Все эти просьбы вряд ли услышат. Многочисленные условия и требования лишь раздражают Вашингтон. Лондон даже указал Берлину и Парижу, что забрасывать Трампа предложениями контрпродуктивно.
Так или иначе у европейцев и Зеленского представление о контурах возможного мира никак не совпадает с американским и российским. А потому к участию в пятничных переговорах Путина и Трампа никого не приглашают.