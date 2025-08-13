3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Дворец Независимости распахнул двери для работников организаций Управделами Президента
Автор:Редакция news.by
13 августа Дворец Независимости вновь радушно принял гостей.
На экскурсии сотрудники организаций системы Управделами Президента. Всего более сотни человек со всей страны. Это работники природоохранных, учреждений торговли и общественного питания, предприятий агропромышленного комплекса, санаториев, гостиниц и многие другие.
И такая экскурсия - возможность для каждого почувствовать свою сопричастность к важным событиям в жизни страны.
Символично и то, что Управление делами Президента накануне отметило 31-ю годовщину со дня образования. Каждый гость сделал атмосферные фото в кулуарах большой политики. Именно такой подход - открытость и доступность - неотъемлемая часть нашей национальной идентичности.