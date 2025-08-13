Дворец Независимости распахнул двери для работников организаций Управделами Президента

13 августа Дворец Независимости вновь радушно принял гостей.

На экскурсии сотрудники организаций системы Управделами Президента. Всего более сотни человек со всей страны. Это работники природоохранных, учреждений торговли и общественного питания, предприятий агропромышленного комплекса, санаториев, гостиниц и многие другие.

И такая экскурсия - возможность для каждого почувствовать свою сопричастность к важным событиям в жизни страны.