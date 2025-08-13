Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Дворец Независимости распахнул двери для работников организаций Управделами Президента

13 августа Дворец Независимости вновь радушно принял гостей.

На экскурсии сотрудники организаций системы Управделами Президента. Всего более сотни человек со всей страны. Это работники природоохранных, учреждений торговли и общественного питания, предприятий агропромышленного комплекса, санаториев, гостиниц и многие другие.

И такая экскурсия - возможность для каждого почувствовать свою сопричастность к важным событиям в жизни страны.

Символично и то, что Управление делами Президента накануне отметило 31-ю годовщину со дня образования. Каждый гость сделал атмосферные фото в кулуарах большой политики. Именно такой подход - открытость и доступность - неотъемлемая часть нашей национальной идентичности.

