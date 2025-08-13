3.72 BYN
"Сами не знают, что это такое". Лиза Сотилис рассказала, почему демократия в Европе - миф
Скульптор, дизайнер ювелирных изделий, меценат Лиза Сотилис вынуждена была из-за ковидных ограничений в Швейцарии переехать жить в Беларусь. В "Актуальном интервью" она рассказала, почему свобода в Европе - миф.
"Свободы в Европе не существует, это только демагогия и фальшивка. Там, конечно, говорят, что в Беларуси правит один человек, и это не является демократией. А что такое демократия? - задалась вопросом меценат. - Они сами не знают, что это такое".
Сегодня то, что называют демократией, является оскорблением демократии. Сейчас это анархия и хаос, разрушающие ценности под ее именем.
По мнению Лизы Сотилис, настоящая демократия была во время меритократии, при которой у человека были заслуги, он доказывал, что что-то может. Только после этого его выбирали, а остальных нет. "Некоторым даже не позволяли высказывать мнение, голосовать. Вот это была демократия. Лучшие управляли государством и их уважали", - отметила она.