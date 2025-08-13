"Сами не знают, что это такое". Лиза Сотилис рассказала, почему демократия в Европе - миф

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76991f11-c185-4945-b844-8c704bb201c6/conversions/957aba30-cf15-420b-98ca-27e79849a47f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76991f11-c185-4945-b844-8c704bb201c6/conversions/957aba30-cf15-420b-98ca-27e79849a47f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76991f11-c185-4945-b844-8c704bb201c6/conversions/957aba30-cf15-420b-98ca-27e79849a47f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76991f11-c185-4945-b844-8c704bb201c6/conversions/957aba30-cf15-420b-98ca-27e79849a47f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Скульптор, дизайнер ювелирных изделий, меценат Лиза Сотилис вынуждена была из-за ковидных ограничений в Швейцарии переехать жить в Беларусь. В "Актуальном интервью" она рассказала, почему свобода в Европе - миф.

"Свободы в Европе не существует, это только демагогия и фальшивка. Там, конечно, говорят, что в Беларуси правит один человек, и это не является демократией. А что такое демократия? - задалась вопросом меценат. - Они сами не знают, что это такое".

Сегодня то, что называют демократией, является оскорблением демократии. Сейчас это анархия и хаос, разрушающие ценности под ее именем.