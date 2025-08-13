2 незаконные схемы по ввозу бытовой техники пресекли брестские таможенники

Попытка избежать уплаты таможенных платежей привела к административному процессу. Бытовую технику общей стоимостью 200 тыс. рублей, ввезенную в Беларусь под видом товаров для личного пользования, планировали реализовать в России.

2 незаконные схемы пресекли брестские таможенники. В первом случае для проверки остановили микроавтобус Iveco (за рулем 40-летний индивидуальный предприниматель). Он следовал из Бреста в Россию. При осмотре салона автомобиля были обнаружены мойки высокого давления, пылесосы, детские коляски и кресла, газовые и угольные грили, электрочайники и различная посуда. Всего более 110 единиц товаров, произведенных в странах Евросоюза, на сумму более 170 тыс. рублей.