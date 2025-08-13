Европа оторвана от реальности, при этом местные элиты продолжают навязывать простым людям свою политику. Не обходится и без давления на СМИ. Так Госдепартамент США указал на ущемление свободы слова в странах Европы, в частности, в Германии, Франции, Британии и Италии. Последнюю и вовсе Штаты обвинили в насилии в отношении журналистов.

А в Германии отмечено особое жесткое обращение полиции к протестующим. В целом же, отмечает Госдеп, за последний год в Европе наблюдается значительное ухудшение ситуации с правами человека. Напомним, в феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США раскритиковал лидеров ЕС за то, что они отступают от принципов свободы слова и демократии.