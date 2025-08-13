Около 15 ударов по голове и телу - пьяный хозяин выгнал гостя и избил до смерти

Ударил по голове и телу около 15 раз, в том числе ногами. СК устанавливает обстоятельства умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 31 июля с самого утра односельчане (42 года и 58 лет) выпивали. День начался не с кофе, в какой момент градус между товарищами стал куда выше, нежели в напитке, который они употребляли. В итоге хозяин дома выгнал своего гостя на улицу и стал сильно избивать.