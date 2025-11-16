Пятибратов: Целая "папка" компромата на Зеленского может полностью уничтожить его политически

"Целая "папка" компромата на Зеленского может, разумеется, полностью уничтожить его политически. Сейчас они занимаются тем, что собирают как можно больше материалов, создают как можно больше рычагов давления, которые сделают Зеленского более управляемым. Потому что сейчас его до конца управляемым назвать нельзя. Показателем этого является то, что его риторика все еще находится в такой логике: "дайте мне то, что я хочу". Так люди подконтрольные не делают. Подконтрольные люди ничего не просят, они просто выполняют. Поэтому очевидно, что есть ощущение у западных акторов, что Зеленский недостаточно управляем. Как сделать так, чтобы он был управляем? Найти что-то, что нанесет ему максимальный ущерб".