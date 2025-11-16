В Беларуси отмечают День работников сельского хозяйства

В аграрном секторе трудятся более 230 тыс. человек. Поздравления представителям сферы направил Президент. Невзирая на сложные погодные условия, нынешняя уборочная завершилась с хорошим результатом, а по ряду позиций - с рекордным.

"Что посеешь, то и пожнешь" - эта народная мудрость для Беларуси давно стала стратегическим ориентиром. В календаре праздников есть дата, которая касается каждого, кто садится за стол. Сегодня праздник тех, кто своим трудом превращает нашу землю в житницу и гарантию стабильности.

Вспомним 90-е годы, когда известная на весь мир своей продукцией Белорусская ССР осталась один на один с вопросом "как жить дальше"? Ответ на него нашел молодой Президент молодой страны Александр Лукашенко. Тогда зерноуборочные комбайны были лишь мечтой. Сегодня для страны это базовый минимум.

Сегодня на душу населения в Беларуси производится 913 кг зерна, 958 кг молока, 341 кг картофеля. Задача не только накормить каждого белоруса, но и закреплять за собой лидерские позиции на мировом рынке. Белорусские продукты сейчас на столах в 113 странах мира. Задача на следующую пятилетку - выйти на показатель экспорта в 10 млрд долларов.

В чем же секрет успеха этого года? Вроде и холодная весна, и поздняя уборочная, а результат рекордный - 11 млн т зерна. Урожайность превышает прошлогоднюю - на 49 ц/га. Средний удой молока на 300 кг больше 2024 года. В топе лидеров по росту - Брестская, Минская и Гродненская области.

О передовиках производства можно следить не только на заголовках газет и в телеэфире, но и еще в трендах соцсетей. Самый медийный АПК страны делился лучшими моментами этой уборочной в ТикТок.