Киев рискует потерять поддержку ЕС из-за масштабного коррупционного скандала
Автор:Редакция news.by
Украина рискует потерять поддержку Евросоюза из-за масштабного коррупционного скандала. Глава МИД Франции заявил, что ЕС не потерпит распространения финансовых махинаций в своих рядах и требует от Киева бескомпромиссной борьбы с ними.
Напомним, речь идет о хищениях киевским режимом в сфере энергетики на сумму 100 млн долларов. Министр Пятой республики отметил, что борьба с коррупцией в любых формах - это абсолютный приоритет Европейского союза.