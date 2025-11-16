Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Киев рискует потерять поддержку ЕС из-за масштабного коррупционного скандала

Украина рискует потерять поддержку Евросоюза из-за масштабного коррупционного скандала. Глава МИД Франции заявил, что ЕС не потерпит распространения финансовых махинаций в своих рядах и требует от Киева бескомпромиссной борьбы с ними.

Напомним, речь идет о хищениях киевским режимом в сфере энергетики на сумму 100 млн долларов. Министр Пятой республики отметил, что борьба с коррупцией в любых формах - это абсолютный приоритет Европейского союза.

