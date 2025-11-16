Праздники в страхе - немцы опасаются терактов на Рождество

Большинство немцев боятся посещения рождественских ярмарок. Свыше 60 % граждан Германии опасаются нападений и терактов, такие данные показал свежий опрос. За последний год в стране участились атаки с применением ножей, наезды машин на толпу и другие виды массового насилия.

Многие из этих преступлений, по данным Bild, совершают беженцы, не имеющие права пребывания в стране. Более половины опрошенных немцев признались, что стали чувствовать себя менее защищенными в общественных местах. При этом почти 40 % респондентов считают меры безопасности на ярмарках недостаточными.