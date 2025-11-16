ФРГ потратит 100 млн евро на защиту от дронов

Германия выделит почти 100 млн евро на создание системы противодронной обороны. Повод - якобы участившиеся угрозы. Об этом пишет Bild. Механизм будет включать в себя системы обнаружения радиолокационных станций, технологии подавления и беспилотники-перехватчики.

В декабре новое подразделение из 130 полицейских разместят вокруг Берлина, крупных аэропортов и других важных объектов. Кроме того, Минобороны ФРГ приступило к формированию соответствующих групп быстрого реагирования для противодействия угрозам, связанным с дронами.