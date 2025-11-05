Смотреть онлайнПрограмма ТВ
21 контракт на 160 млн - итоги визита белорусской правительственной делегации в Казахстан

Беларусь и Казахстан рассчитывают к 2030 году нарастить товарооборот до 2 млрд. долларов. Найти новые точки роста - с этой целью в Астане два дня работала наша делегация во главе с премьер-министром. Особое внимание уделили кооперации. 5 ноября дали старт важному проекту.

Новый сервисный центр МАЗ и договоренности деловых кругов. Завершился визит белорусской делегации в Казахстан. Подведем итоги.

Промышленная кооперация - совместные производства с Казахстаном

Комбайны из Костаная сегодня покоряют поля всего Казахстана. Это совместная с белорусами сборка (многие детали и компетенции от нашего Гомсельмаша). Совместный продукт закрывает треть местного рынка кормо- и зерноуборочных комбайнов. Партнеры признают, что такого результата не принесла бы обычная торговля. Выбран правильный путь кооперации.

Александр Лаврентьев, председатель совета директоров АО "АгромашХолдинг KZ":

"Сейчас в рамках протекции каждое государство защищает свою промышленность, поддерживает в той или иной степени своих крестьян. Используя кооперационные связи, мы получаем здесь локальный продукт, который может претендовать на получение для фермера инвестиционных субсидий, связанных с покупкой техники. Более того, на настоящий момент есть обратный реверс отдельных узлов, которые производятся у нас на фабрике для поставки на основной конвейер Гомсельмаша".

Сегодня совместный промышленный проект получил продолжение - подписан новый контракт. Ждем расширения модельного ряда. А вот для "Амкодора" новая глава только открывается. Принцип тот же: раньше технику просто продавали, теперь будут здесь собирать.

Александр Ефимов, директор "Амкодора":

"По кооперационному направлению мы работаем впервые. Ранее были прямые поставки готовых машин. Но с прямыми поставками не всегда удается конкурировать с локальными производителями, теми же сборочными предприятиями азиатских государств. Поэтому мы решили усилить свои позиции на этом рынке путем именно кооперационного сотрудничества".

Деловые круги Беларуси и Казахстана

Промышленная кооперация стала главной темой сегодняшнего (5 ноября) заседания белорусско-казахстанского делового совета. Здесь около сотни представителей бизнеса. Многие виделись еще недавно на ИННОПРОМ в Минске. Буквально за месяц знакомство успело перерасти в конкретные договоренности.

Наталья Иванова, директор многопрофильного промышленного объединения:

"Мы занимаемся строительством и ремонтом железных дорог в Республике Казахстан и за ее пределами. В рамках своей деятельности мы стараемся локализовать те продукты, которые используем при строительстве (строительные материалы в основном). Познакомившись с линейкой продуктов именно Беларуси на выставке ИННОПРОМ в Минске, мы были очень заинтересованы продукцией композиционных материалов. Поэтому мы планируем локализовать данную продукцию, использовать опыт белорусских компаний".

Из множества таких проектов и складываются наши крепкие экономические связи. Беларусь и Казахстан друг для друга всегда были, есть и будут надежными партнерами. Об этом говорили уже премьер-министры наших стран.

Договоренность премьер-министров Беларуси и Казахстана

Общались в узком и расширенном составах. Опять же не обошли промышленную кооперацию. В портфеле уже 12 совместных проектов, еще 3 - в стадии реализации. Все это напрямую влияет и на наш товарооборот. Вроде имеем хорошие цифры, но всегда хочется еще больше. Амбициозные цели ставим на ближайшую пятилетку.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

"Мы стремимся к тому, чтобы в ближайшие 2 года достичь уровня в 1,5 млрд долларов. А в далекой перспективе, ближайшей к 2030 году, возможно, выйти и на 2 млрд. Это хорошая цифра, к которой необходимо стремиться. И все эти мероприятия способствуют тому, чтобы мы этой цифры достигали и усиливали наше взаимодействие в традиционной торговле, особенно, конечно, в кооперационных совместных проектах".

Нужны глобальные проекты на перспективу. Одному из них старт дали как раз 5 ноября.

Новый сервисный центр МАЗ

Автомобили МАЗ

Вся техника и весь сервис - на одной площадке, быстро и качественно. Так обещают и построить. Премьер скажет, что красную ленточку хотелось бы перерезать уже через год. А пока в первый камень заложили капсулу с посланием потомкам.

Двухдневный визит: 21 контракт на 160 млн долларов

Так символично завершился двухдневный визит белорусской делегации в Казахстан. Об итогах расскажут цифры - это 21 контракт на общую сумму 160 млн в валюте. Хороший задел на будущее для двух крепких экономик и двух близких народов.

