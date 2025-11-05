21 контракт на 160 млн - итоги визита белорусской правительственной делегации в Казахстан

Беларусь и Казахстан рассчитывают к 2030 году нарастить товарооборот до 2 млрд. долларов. Найти новые точки роста - с этой целью в Астане два дня работала наша делегация во главе с премьер-министром. Особое внимание уделили кооперации. 5 ноября дали старт важному проекту.

Новый сервисный центр МАЗ и договоренности деловых кругов. Завершился визит белорусской делегации в Казахстан. Подведем итоги.

Промышленная кооперация - совместные производства с Казахстаном

Комбайны из Костаная сегодня покоряют поля всего Казахстана. Это совместная с белорусами сборка (многие детали и компетенции от нашего Гомсельмаша). Совместный продукт закрывает треть местного рынка кормо- и зерноуборочных комбайнов. Партнеры признают, что такого результата не принесла бы обычная торговля. Выбран правильный путь кооперации.

Александр Лаврентьев, председатель совета директоров АО "АгромашХолдинг KZ"

Александр Лаврентьев, председатель совета директоров АО "АгромашХолдинг KZ":

"Сейчас в рамках протекции каждое государство защищает свою промышленность, поддерживает в той или иной степени своих крестьян. Используя кооперационные связи, мы получаем здесь локальный продукт, который может претендовать на получение для фермера инвестиционных субсидий, связанных с покупкой техники. Более того, на настоящий момент есть обратный реверс отдельных узлов, которые производятся у нас на фабрике для поставки на основной конвейер Гомсельмаша".

Сегодня совместный промышленный проект получил продолжение - подписан новый контракт. Ждем расширения модельного ряда. А вот для "Амкодора" новая глава только открывается. Принцип тот же: раньше технику просто продавали, теперь будут здесь собирать.

Александр Ефимов, директор "Амкодора":

"По кооперационному направлению мы работаем впервые. Ранее были прямые поставки готовых машин. Но с прямыми поставками не всегда удается конкурировать с локальными производителями, теми же сборочными предприятиями азиатских государств. Поэтому мы решили усилить свои позиции на этом рынке путем именно кооперационного сотрудничества".

Деловые круги Беларуси и Казахстана договариваются о сотрудничестве

Деловые круги Беларуси и Казахстана

Промышленная кооперация стала главной темой сегодняшнего (5 ноября) заседания белорусско-казахстанского делового совета. Здесь около сотни представителей бизнеса. Многие виделись еще недавно на ИННОПРОМ в Минске. Буквально за месяц знакомство успело перерасти в конкретные договоренности.

Наталья Иванова, директор многопрофильного промышленного объединения:

"Мы занимаемся строительством и ремонтом железных дорог в Республике Казахстан и за ее пределами. В рамках своей деятельности мы стараемся локализовать те продукты, которые используем при строительстве (строительные материалы в основном). Познакомившись с линейкой продуктов именно Беларуси на выставке ИННОПРОМ в Минске, мы были очень заинтересованы продукцией композиционных материалов. Поэтому мы планируем локализовать данную продукцию, использовать опыт белорусских компаний".

Из множества таких проектов и складываются наши крепкие экономические связи. Беларусь и Казахстан друг для друга всегда были, есть и будут надежными партнерами. Об этом говорили уже премьер-министры наших стран.

Договоренность премьер-министров Беларуси и Казахстана

Общались в узком и расширенном составах. Опять же не обошли промышленную кооперацию. В портфеле уже 12 совместных проектов, еще 3 - в стадии реализации. Все это напрямую влияет и на наш товарооборот. Вроде имеем хорошие цифры, но всегда хочется еще больше. Амбициозные цели ставим на ближайшую пятилетку.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

"Мы стремимся к тому, чтобы в ближайшие 2 года достичь уровня в 1,5 млрд долларов. А в далекой перспективе, ближайшей к 2030 году, возможно, выйти и на 2 млрд. Это хорошая цифра, к которой необходимо стремиться. И все эти мероприятия способствуют тому, чтобы мы этой цифры достигали и усиливали наше взаимодействие в традиционной торговле, особенно, конечно, в кооперационных совместных проектах".

Нужны глобальные проекты на перспективу. Одному из них старт дали как раз 5 ноября.

Новый сервисный центр МАЗ

Автомобили МАЗ

Вся техника и весь сервис - на одной площадке, быстро и качественно. Так обещают и построить. Премьер скажет, что красную ленточку хотелось бы перерезать уже через год. А пока в первый камень заложили капсулу с посланием потомкам.

Двухдневный визит: 21 контракт на 160 млн долларов