30 % от ВВП, 1,4 млн рабочих мест - как малый и средний бизнес влияют на экономику Беларуси

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Малый и средний бизнес вносят большой вклад в экономику Беларуси. Через какие показатели это проявляется, рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью".

Министр обозначил, что в Беларуси около 118 тыс. коммерческих субъектов, и порядка 111 тыс. из них - это малый и средний бизнес.

Удельный вес малого и среднего предпринимательства (МСП) в формировании нашего ВВП составляет около 30 %, налоги, которые выплачиваются в бюджет, - 33 %, количество рабочих мест, которые сегодня малый и средний бизнес предоставляет нашим гражданам, - порядка 1,4 млн. Юрий Чеботарь

Юрий Чеботарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e37ca821-79db-4e3b-ac62-ef00edaee72b/conversions/adc5be05-443d-4306-85b8-5e6e2437aa23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e37ca821-79db-4e3b-ac62-ef00edaee72b/conversions/adc5be05-443d-4306-85b8-5e6e2437aa23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e37ca821-79db-4e3b-ac62-ef00edaee72b/conversions/adc5be05-443d-4306-85b8-5e6e2437aa23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e37ca821-79db-4e3b-ac62-ef00edaee72b/conversions/adc5be05-443d-4306-85b8-5e6e2437aa23-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам гостя проекта "Актуальное интервью", 30 лет назад субъектов малого бизнеса было где-то 14-15 тыс. А количество рабочих мест, которые эти предприниматели достигало 300 тыс. в 2000 году.

Когда-то предприниматель ассоциировался с торговлей, с баулами, - заметил Юрий Чеботарь. - А сегодня благодаря нашим планомерным мерам по смещению акцента бизнеса на производственный сектор наблюдается хорошая динамика. Около 30 % предприятий МСП работают в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве".