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30 % от ВВП, 1,4 млн рабочих мест - как малый и средний бизнес влияют на экономику Беларуси
Малый и средний бизнес вносят большой вклад в экономику Беларуси. Через какие показатели это проявляется, рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью".
Министр обозначил, что в Беларуси около 118 тыс. коммерческих субъектов, и порядка 111 тыс. из них - это малый и средний бизнес.
Удельный вес малого и среднего предпринимательства (МСП) в формировании нашего ВВП составляет около 30 %, налоги, которые выплачиваются в бюджет, - 33 %, количество рабочих мест, которые сегодня малый и средний бизнес предоставляет нашим гражданам, - порядка 1,4 млн.
По словам гостя проекта "Актуальное интервью", 30 лет назад субъектов малого бизнеса было где-то 14-15 тыс. А количество рабочих мест, которые эти предприниматели достигало 300 тыс. в 2000 году.
Когда-то предприниматель ассоциировался с торговлей, с баулами, - заметил Юрий Чеботарь. - А сегодня благодаря нашим планомерным мерам по смещению акцента бизнеса на производственный сектор наблюдается хорошая динамика. Около 30 % предприятий МСП работают в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве".
Он также отметил еще один хороший показатель: более половины патентов зарегистрированы в малом и среднем бизнесе. "Патент - это разработка, это наука. Значит, там есть и инновационность, и креатив, который как раз и позволяет им, наверное, вырастать в крупные организации", - сделал вывод министр экономики.