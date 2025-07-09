90 лет исполнилось Могилевскому автомобильному заводу имени Кирова

Сердце Могилевского автомобильного завода имени С. М. Кирова - цех сборки. Работа идет фактически нон-стоп, ведь не только на рынке Беларуси ждут карьерную технику.

Маневренность и грузоподъемность - пожалуй, главные критерии, определившие машинам важное место на мировом рынке. Сейчас одновременно в сборке самосвал-землевоз, погрузочно-транспортная и доставочная машина для работы под землей. А еще электроновинка вскоре отправится на Урал.

Алексей Пеклин, главный конструктор филиала ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" - "Могилевский автомобильный завод имени С. М. Кирова":

"Подземный погрузчик грузоподъемностью 10 тонн со сменным аккумуляторным боксом для работы в стесненных условиях. Машина не вырабатывает выхлопные газы, т. е. безопасна. Промышленность Республики Беларусь не стоит на месте".

Новый цех покраски введен в строй

Могилевский автомобильный завод имени С. М. Кирова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feb6c962-1f69-4315-b651-2e6fd62bca76/conversions/fc4a884b-c494-40fc-bd91-a6893e628b25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feb6c962-1f69-4315-b651-2e6fd62bca76/conversions/fc4a884b-c494-40fc-bd91-a6893e628b25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feb6c962-1f69-4315-b651-2e6fd62bca76/conversions/fc4a884b-c494-40fc-bd91-a6893e628b25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feb6c962-1f69-4315-b651-2e6fd62bca76/conversions/fc4a884b-c494-40fc-bd91-a6893e628b25-xl-___webp_1920.webp 1920w

Повышение качества выпускаемой продукции стало главным основанием для новых инвестпроектов в машиностроении. Значительно улучшили качество и на могилевском заводе благодаря запуску нового малярного комплекса. Покраска стала прочнее. А значит и интерес у покупателей выше.

Владимир Зятьков, замдиректора филиала ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг" - "Могилевский автомобильный завод имени С. М. Кирова":

"Данный комплекс позволил нам сократить трудозатраты, улучшить условия труда работников. Ну и самое главное - комплекс позволили нам использовать лакокрасочное покрытие двухкомпонентное, которое соответствует мировым стандартам".

Промышленная интеграция - выпуск колесных пар для железной дороги

Не менее важным проектом стала коллаборация с вагоностроительным заводом как основным потребителем колесных пар. В итоге закрывают отечественный рынок. Не снижается интерес со стороны покупателей и в российских регионах.

Татьяна Шалай, начальник цеха железнодорожных узлов филиала ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" - "Могилевский автомобильный завод имени С. М. Кирова":

"Тема колесной пары стала развиваться в 2016 году и с тех пор не сдает обороты, постоянно наша продукция пользуется спросом. Мы производим на линии, которая состоит из 13 станков. Работает в автоматическом режиме. Рассчитана на 20 тысяч единиц в год. Предусмотрен трехсменный режим работы".

Могилевский автомобильный завод имени С. М. Кирова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e01b44fe-7a40-4f4e-ad36-d898b14bb8c2/conversions/80bfa1bc-4f92-4572-8546-93c7bd9beeaa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e01b44fe-7a40-4f4e-ad36-d898b14bb8c2/conversions/80bfa1bc-4f92-4572-8546-93c7bd9beeaa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e01b44fe-7a40-4f4e-ad36-d898b14bb8c2/conversions/80bfa1bc-4f92-4572-8546-93c7bd9beeaa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e01b44fe-7a40-4f4e-ad36-d898b14bb8c2/conversions/80bfa1bc-4f92-4572-8546-93c7bd9beeaa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Молодежь осваивает рабочие специальности

Престиж профессии рабочего - это, пожалуй, главное, что удалось сберечь на Могилевском автомобильном заводе за десятилетия. Потому среди специалистов все чаще встречается молодежь.

У Данилы Борисенко позади учеба в политехническом колледже, три месяца работы в тандеме с наставником. Теперь парень сам принимает решения. Ответственности, конечно, больше, но на современных заводах и работать одно удовольствие.

Данила Борисенко, оператор цеха железнодорожных узлов филиала ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" - "Могилевский автомобильный завод имени С. М. Кирова":

"Получил специальность "оператор станков с ПУ". Проходил здесь практику, после распределился сюда, потому что понравился цех, атмосфера, коллектив. Сейчас работаю сам уже. Есть куда расти".

Наполнение технологиями производственных площадей

114 тысяч квадратных метров производственных площадей наполнены технологиями, позволяющими Могилевскому автомобильному заводу и спустя 90 лет оставаться флагманом отечественного машиностроения.

Александр Монич, директор филиала ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" - "Могилевский автомобильный завод имени С. М. Кирова":

"Наша продукция представлена в Казахстане, Узбекистане, в горной добыче полезных ископаемых подземным способом, на нефтеперерабатывающих предприятиях. Работаем для того, чтобы наша продукция была представлена в странах Африки".