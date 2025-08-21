Зеленский: Украина выступает против включения Китая в число гарантов безопасности

Ранее портал Axios со ссылкой на источник писал, что Путин заявил в ходе беседы с Трампом на Аляске о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины и упомянул Китай в качестве одного из таковых.

Высказался Зеленский и о месте встречи с Путиным. По его словам, справедливо, чтобы она была в нейтральной Европе - Швейцарии или Австрии. При этом Киев также не против Турции. А вот от встречи в Москве Зеленский отказался. А Будапешт он охарактеризовал как спорный вариант из-за позиции Венгрии, которая выступала в ЕС против поддержки Украины.