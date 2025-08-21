Михаэль Кречмер: Европа упустила шанс урегулировать конфликт в Украине

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e2dd1c6-c3e8-414b-8811-f8a19a827579/conversions/1ef3e385-2197-4c63-9305-8924456a0a7c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e2dd1c6-c3e8-414b-8811-f8a19a827579/conversions/1ef3e385-2197-4c63-9305-8924456a0a7c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e2dd1c6-c3e8-414b-8811-f8a19a827579/conversions/1ef3e385-2197-4c63-9305-8924456a0a7c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e2dd1c6-c3e8-414b-8811-f8a19a827579/conversions/1ef3e385-2197-4c63-9305-8924456a0a7c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Европа переоценила себя и упустила шанс урегулировать конфликт в Украине, сейчас это делают США на своих условиях, так считает премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, пишет РИА Новости.

"Хорошо, что переговоры вообще идут. Европа переоценила себя и упустила шанс урегулировать этот конфликт. США сейчас делают это в основном на своих условиях. Канцлер Германии Фридрих Мерц делает все возможное, чтобы удержать Европу за столом переговоров. Но в конечном счете, к сожалению, мы должны признать, что Европа действует не с позиции силы, а из страха, что президенту Трампу быстрое соглашение с Владимиром Путиным за счет европейцев и Украины важнее интересов европейской безопасности", - заявил Кречмер в интервью изданию Spiegel.

Политик напомнил, что уже давно предупреждал о вреде санкций в отношении России, так как цены на энергию оказывают сильное давление на немецкую промышленность. Кроме того, инвестиции в безопасность и обороноспособность страны возможны только в том случае, если экономика Германии будет сильной. "Поэтому санкции в нефтегазовой сфере были ошибкой", - отметил Кречмер.

Кречмер также вновь высказался против присутствия немецких военнослужащих на территории Украины в качестве гарантии мира. "Германия не может обеспечить безопасность Украины. У бундесвера для этого нет необходимых условий", - заявил он.

Комментируя то, что Мерц не исключает отправку военных бундесвера в Украину, Кречмер, заявил, что у них пока не было возможности обсудить это, но они "обязательно сделают это в ближайшие дни". Кречмер, как и Мерц, является членом Христанско-демократического союза (ХДС).

Мерц 18 августа заявил в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины - "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг".

18 августа Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск в Украине не будет. Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.