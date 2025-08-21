3.70 BYN
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским, но есть нюанс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при одном условии.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Президент России неоднократно говорил, что он готов встречаться и с господином Зеленским при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты с министрами подготовят соответствующие рекомендации. Надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти самые договоренности с украинской стороны".
Сергей Лавров также отметил, что Москва рассчитывает на то, что вопрос с легитимностью подписанта от Киева удастся решить до того, как стороны выйдут на мирное соглашение.
Оценил российский министр и "желание" Украины урегулировать конфликт. Он высказал мнение, что Киев прямо показывает свою незаинтересованность в этом.