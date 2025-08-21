3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Politico: Европа делает ставку на провал переговоров США и России
Европа делает ставку на провал переговоров США и России. Об этом сообщает издание Politico.
Европейские чиновники уверены, что продолжение диалога необходимо для того чтобы Трамп осознал свою ошибку и занял более жесткую позицию по отношению к Москве. В рамках этой стратегии Старый Свет планирует активно поддерживать Трампа, потакая и расхваливая его.
Источники издания сообщают - европейские дипломаты выразили сомнения, что "Кремль будет вести переговоры добросовестно". В Штатах же уверены в том, что диалог необходим и верят в его успех.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
"Мы сейчас получили все детали соглашения сторон. Мы работаем над ними. Но я не считаю, что мы должны быть категоричны. Нельзя говорить, чтобы они не садились за стол переговоров, пока каждая маленькая деталь не будет обговорена. Разговор за одним столом переговоров поможет все конкретизировать".
Вэнс добавил - Трамп ожидает, что страны Европы будут играть важную роль в урегулировании конфликта и будут нести "львиную долю бремени". "Это их континент. Это их безопасность", - отметил вице-президент США.