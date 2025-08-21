Politico: Европа делает ставку на провал переговоров США и России

Европа делает ставку на провал переговоров США и России. Об этом сообщает издание Politico.

Европейские чиновники уверены, что продолжение диалога необходимо для того чтобы Трамп осознал свою ошибку и занял более жесткую позицию по отношению к Москве. В рамках этой стратегии Старый Свет планирует активно поддерживать Трампа, потакая и расхваливая его.

Источники издания сообщают - европейские дипломаты выразили сомнения, что "Кремль будет вести переговоры добросовестно". В Штатах же уверены в том, что диалог необходим и верят в его успех.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Мы сейчас получили все детали соглашения сторон. Мы работаем над ними. Но я не считаю, что мы должны быть категоричны. Нельзя говорить, чтобы они не садились за стол переговоров, пока каждая маленькая деталь не будет обговорена. Разговор за одним столом переговоров поможет все конкретизировать".