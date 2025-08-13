Новая школа в Фаниполе откроет свои двери 1 сентября

Меньше месяца остается до нового учебного года. Только в Минской области за парты сядут более 160 тыс. школьников. Все учреждения образования в активной стадии получают паспорта готовности. Впервые свои двери распахнут 3 современные школы центрального региона.

Библиотека с онлайн-каталогом, спортзал со скалодромом и швейная мастерская с самым современным оборудованием - новое учреждение образования в Фаниполе является самым большим по площади в Минской области. Школа разделена на блоки, в коридорах - удобные зоны отдыха, есть и тренажерный зал.

В новой школе серьезно настроены на учебу и научную работу - есть два лекционных зала. Откроется правовой класс при поддержке Следственного комитета, а также профильные химико-биологические и физико-математические. С 3-го класса школьники будут изучать иностранные языки, в том числе китайский.

Мария Козлова, директор СШ № 2 г. Фаниполя:

"На первом этаже есть спортивные площадки, обеденный зал, тренажерный зал, а также залы гимнастики и хореографии. Учащиеся 10-11-х классов будут обучаться в блоке А. Блок Б - это блок только для учащихся начальной школы".