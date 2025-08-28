Аграрии Гомельской области перешагнули рубеж в 1 млн т намолоченного зерна

Белорусские аграрии трудятся в полях весь световой день. В Гомельской области перешагнули заветный миллионный рубеж по намолоту. В регионе уже убрали более 95 % площадей зерновых, зернобобовых и рапса.

"На сегодняшний день в Гомельской области убрано 348 тыс. гектаров зерновых, зернобобовых культур и рапса - это немного более 95 % от запланированной уборочной площади. На сегодняшний день в Гомельской области намолотила 1 млн 2 тыс. тонн с учетом рапса зерновых, зернобобовых культур. На сегодняшний день в Гомельской области еще осталось порядка 11 тыс. гектаров зерновых, зернобобовых культур плюс еще гречиха и просо. Соответственно каравай Гомельской области еще увеличится".