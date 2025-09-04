БелАЭС с момента запуска выработала 50 млрд кВт.ч электроэнергии

50 млрд киловатт-часов энергии выработала Белорусская атомная электростанция. Такой небывалый объем позволил сэкономить более 13,5 млрд кубометров природного газа.

Об этом рассказал министр профильного ведомства Денис Мороз на пресс-туре по предприятиям отрасли, организованном в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Одна из точек - торфо-брикетный завод "Ляховичский". Это лидер по объему производства в Европе. Выпускают здесь и торф топливный. Часть продукции предприятие экспортирует в Россию. Беларусь занимает 1-е место в мире по производству торфяного брикета.

"С 2016 года производим сушенку торфяную. Это новый вид продукции - импортозамещающий. В 2024 году произведено 63 тыс. тонн. Торфяная чугунка используется для производства цемента. Мощности позволяют производить до тысячи тонн торфяной продукции в сутки", - рассказал директор ОАО "ТБЗ Ляховичский" Владимир Гунько.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Белорусская атомная электростанция работает в стабильном, абсолютно надежном режиме. Это один из самых безопасных проектов в мире на настоящий момент. Выработка электроэнергии на атомной электростанции, на экологически чистом объекте позволяет снизить выброс углекислого газа. Так вот эти 50 млн киловатт-часов позволили снизить выбросы углекислого газа в объеме почти 20 млн тонн".