Польша открыла ПП "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники" - сотни машин пересекли границу

Польша возобновила работу 2 пунктов пропуска на границе. На данный момент в ЕС уже проследовали сотни машин. Примерно столько же въехало в Беларусь из Польши.

Белорусско-польская граница ожила. В двух пунктах пропуска - "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники", а с белорусской стороны это "Брузги" и "Берестовица" соответственно - движение возобновилось.

Первые автомобили по белорусскому времени через эти пункты прошли еще в два часа ночи. Система же электронной очереди на наших пунктах заработала уже накануне, 16 ноября. С момента открытия и на 18:00 вечера через пункт пропуска "Брузги" проследовало почти 1100 человек и более 500 транспортных средств. Через пункт пропуска "Берестовица" за указанный период времени после возобновления движения проследовало более 250 транспортных средств и более 700 граждан.

Сообщение в пункте пропуска Брузги/"Кузница Белостоцкая" было приостановлено в ноябре 2021-го. Более 4 лет по инициативе польской стороны простые люди искали обходные пути в Беларусь. Теперь с открытием границы добраться в нашу страну не составит проблем, уверены поляки.

Журналисты "Первого информационного" попытались пообщаться с поляками, въезжающими в Беларусь, но так и остались без комментариев.

Что сказать. Людей понять можно. Настолько сегодня польский народ запуган собственными властями, что люди просто боятся высказывать свое мнение.

Напомним, ранее оба пункта пропуска обслуживали более 2 млн человек и 4 млн транспортных средств в год. Возобновление работы двух польских пунктов пропуска должно облегчить ситуацию на границе и ускорить ее пересечение.

