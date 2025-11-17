Игры со шлагбаумом - Польша 17 ноября возобновила работу 2 ПП на белорусско-польской границе

Игры со шлагбаумом остаются в топе у наших соседей. Польша 17 ноября возобновила работу 2 пунктов пропуска на границе с нами. Первые транспортные средства уже пересекли белорусско-польский рубеж.

Польша открыла ПП "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники"

Белорусско-польская граница ожила. В двух пунктах пропуска - "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники", а с белорусской стороны это "Брузги" и "Берестовица" соответственно - движение возобновилось.

Первые автомобили по белорусскому времени через эти пункты прошли еще в 2 часа ночи. Система же электронной очереди на наших пунктах заработала уже накануне, 16 ноября. С момента открытия и на 18:00 через пункт пропуска "Брузги" проследовало почти 1100 человек и более 500 транспортных средств. Через пункт пропуска "Берестовица" за указанный период времени после возобновления движения проследовало более 250 транспортных средств и более 700 граждан.

"Открытие границы нас очень обрадовало, потому что работают быстро на самом деле, хорошо пропускают", - сказал мужчина.

Сообщение в пункте пропуска "Брузги/"Кузница Белостоцкая" было приостановлено в ноябре 2021-го. Более 4 лет по инициативе польской стороны простые люди искали обходные пути в Беларусь. Теперь с открытием границы добраться в нашу страну не составит проблем, уверены поляки.

"Это отличное событие в нашей жизни. Я постоянно езжу из Польши в Беларусь и из Беларуси в Польшу. По работе", - радуется мужчина на машине с польскими номерами.

Томаш Янковский, политолог (Польша):

"Это очень важное решение прежде всего с точки зрения жителей пограничных районов. Значит, у них просто не было возможности, чтобы работать даже, потому что это очень важно в таких пограничных районах, чтобы были открыты границы. Но я думаю тоже, что это шанс для обычных жителей Польши, которые бы хотели увидеть Беларусь. Проблема для польского народа, на который легко можно повлиять пропагандой, потому что у людей не было возможности увидеть Беларусь".

Съемочная группа "Первого информационного" на белорусско-польской границе работает несколько часов. За это время белорусско-польскую границу пересекло свыше двух десятков машин. Транспорт идет с разным интервалом.

"Мы едем в Беларусь. Очень хорошая страна. Из Германии едем в Гродно, в Минск посмотреть. Всю жизнь мечтали, много раз ездили. Лучшая страна. Всю Европу мы объездили. Очень красивая и люди, самое главное, люди очень добрые", - сказал водитель авто.

"Умные люди строят мосты, а плохие люди их рушат. Должны люди и туда, и сюда ездить. Я как бы только за", - сказал другой.

Через "Брузги"/"Кузницу Белостоцкую" сегодня пересечь границу может только пассажирский транспорт, за исключением автобусов. А вот для второго пункта пропуска список транспортных средств расширен. Через "Берестовицу"/ "Бобровники" границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также большегрузы из стран Евросоюза, стран - участниц соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

Что важно, белорусская сторона пункты пропуска не закрывала, мы были готовы работать на прежних условиях согласно достигнутым ранее международным договоренностям.

Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:

"На границах пунктов пропусков "Брузги"/"Кузница Белостоцкая" и "Берестовица"/ "Бобровники" состоялись встречи с польской стороной на уровне начальников отделений погранконтроля и начальников таможенных постов. В ходе встреч обсуждались вопросы совместной работы по обеспечению пропуска через границу лиц и транспортных средств, оперативного обмена информацией и ритмичного функционирования открываемых пунктов пропуска. Автомобильный транспорт, зарегистрированный в зонах ожидания, будет запускаться в пункты пропуска по системе электронной очереди, регистрация в которой началась заблаговременно".

"Для обоих пунктов пропусков еще до приостановления движения поставили новое оборудование электронного мониторинга регистрации в очереди грузовиков. Условия нахождения лиц, пересекающих границу, улучшатся. Хочу повторить, что таможенные органы готовы к возобновлению движения, совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля", - рассказал начальник главного управления ГТК Беларуси Виктор Зубик.