Купил дачу и обнаружил человеческие останки - раскрыто убийство 17-летней давности

По информации стражей порядка, в августе 2016 года в милицию обратились жители Городка. Они рассказали оперативникам об ужасной находке на своем недавно приобретенном участке. При сносе сарая под полом были обнаружены останки человека. Экспертиза показала, что погибший - местный житель 1966 года рождения. С 2009 года он считался пропавшим без вести. В то время раскрыть преступление не удалось, но кропотливая работа сыщиков дала результат.