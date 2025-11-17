Какие задачи поставлены для ВС Беларуси на фоне воинственных действий Запада - в "Диспозиции"

Белорусские Вооруженные силы готовы к новому учебному году. В армии он стартует 1 декабря. Задачи для войск поставлены а фоне воинственных действий Запада. Как Беларусь будет укреплять защитные механизмы?

Белорусская армия, похоже, намерена и дальше лишать Запад нервных клеток своим хладнокровием и готовностью к обороне. Военные недавно определились, как будут повышать потенциал защиты в следующем учебном периоде. С далеко не учебной, к сожалению, и крайне опасной повесткой дня.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"В следующем году будем сохранять примерно те темпы, которые мы набрали за последние годы. Основные усилия сосредоточим на развитии систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов, подсистеме противодействия им, контрбатарейной борьбы, развитии систем управления, внедрении новых форм и способов системы подготовки войск, конечно же, повышении уровня взаимодействия и сотрудничества с нашим основным стратегическим партнером и союзником - Российской Федерацией - и дружественными странами".

Точек приложения усилий, как видим, военные наметили немало. Важно выстроить их в четкую магистраль, наладить логистику распределения компетенций и техники. Задачи, конечно, непростые. Однако оптимизма прибавляет тот факт, что в белорусской армии позитивно решен кадровый вопрос. Кстати, в западных странах, несмотря на неуемные аппетиты политиков касательно увеличения армий, граждане весьма скромно пополняют военные ряды, впору говорить об отрицательной динамике. У нас острота проблематики безопасности в регионе наоборот побуждает мужчин по первому зову отправляться в военкомат.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Нам удалось значительно повысить уровень укомплектованности Вооруженных сил. Можно смело сказать, что у нас нет проблем с призывным ресурсом. Мы достигли успехов в повышении уровня укомплектованности офицерскими кадрами. Тем самым решаем несколько задач: повышаем уровень подготовки офицеров запаса, которые приписаны в воинские части, и еще одна задача, которую ставил наш Президент, Главнокомандующий Вооруженными силами, - в Вооруженных силах служить должны все. Все молодые люди обязательно пройдут службу и получат соответствующую военно-учетную специальность".

Недавним и будущим новобранцам, как и всей армии, упор в следующем году предстоит сделать на боевом слаживании. Такое решение принято руководством Вооруженных сил. Казалось бы, привычное понятие для войск. Однако наполняется оно как никогда ранее новым содержанием. Это прежде было слаживание отделений, взводов, рот, батальонов.Теперь слаживание - это еще и о штурмовых группах, еще и обязательно с операторами дронов, саперами, корректировщиками, специалистами РЭБ. Работать подразделения учатся в автономном режиме. При этом все больше в войсках появляется роботизированных систем.

Сергей Башкевич, замначальника отдела управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Роботизированные системы в работе инженерно-саперных и других подразделений используются для установки мин в первую очередь, конечно же, для проведения разминирования, т.е. если на роботизированные платформы поставить мощные электромагниты, аккумуляторы, он может превратиться в тральщика электромагнитных датчиков цели, без участия личного состава можно осуществлять разминирование местности. Главная проблема борьбы с дронами, которые охотятся на людей. А роботизированная система позволяет выполнять задачи, которые до данного момента всегда выполнял человек, без его участия".

Безусловно, дроны останутся в центре внимания людей в погонах как в контексте борьбы с ними (в том числе с помощью внештатных мобильных групп), так и применения в собственных интересах. Темп здесь набран серьезный.

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

"Мы уже говорим о том, что те операторы, которые имеются у нас, они в состоянии пилотировать, они в состоянии выполнять тактические приемы, они в состоянии осуществлять снаряжение, подготовку необходимых боеприпасов, исходя из поставленных перед ними задач. Также с этого года очень широко в практику подготовки войск введены средства индивидуальной подвижности. Это мотоциклы, баги, квадроциклы, внедорожники".